متابعة حثيثة من محافظة نابلس للحالة الوبائية في بلاطة البلد

تفقدت نائب محافظ نابلس، عنان الأتيرة، أمس الأربعاء، برفقة الأجهزة الأمنية، وبتوجيهات من محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، منطقة بلاطة البلد؛ للاطلاع على آخر المستجدات للمصابين والحالة الوبائية في المنطقة.



وأشادت الأتيرة بلجنة الطوارئ في المنطقة، والطواقم الطبية والأمنية، التي قامت بمهنية عالية على متابعة الإصابات، وإغلاق بلاطة البلد، ومتابعة احتياجات المواطنين في المنطقة، وتلبيتها.



كما تابع وفد المحافظة طبيعة الإصابات في المِنطقة، ليتم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة؛ لحمايتهم وحماية أسرهم.







رام الله - دنيا الوطن