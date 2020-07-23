الاقتصاد الوطني تنظم 387 زيارة ميدانية على المحلات التجارية والأسواق بغزة

وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أن الوزارة وإداراتها وطواقمها المختلفة، واصلت عملها وجهدها للتفتيش والرقابة على المحلات التجارية والأسواق والمولات التجارية في محافظات قطاع غزة.

وبين التقرير، أن طواقم حماية المستهلك وخلال الجولات اليومية التي تنظمها على المحلات التجارية والأسواق ومخازن التجار نظمت 39 جولة تفتيشية، شملت زيارة 387 منشأة تجارية ونقطة بيع، وبلغ عدد محاضر الضبط والاتلاف 69 محضر، وبلغت العينات المسحوبة للفحص المخبري 27 عينة، وتحرير 6 محاضر تحفظ لسلع ومواد غذائية.





وبمحافظة الوسطى، تم تنظيم جولات مشتركة مع بلدية النصيرات، شملت استراحات ومطاعم على شاطئ البحر، للتفتيش ومراقبة المواد الغذائية، التي تباع في الاستراحات.





وفي محافظة رفح، تم تنظيم جولات تفتيشية على المطاعم بالتعاون ومشاركة بلدية رفح وقسم الطب الوقائي بوزارة الصحة، للتأكد من إجراءات العمل داخل المطاعم، ومدي التزام أصحابها بالشروط الصحية المطلوبة.





وبين التقرير، أن دائرة الموازين والمكاييل بالوزارة، قامت بتنظيم جولات مكثفة ومستمرة لمتابعة كافة مزارع المواشي في قطاع غزة، ومعايرة الموازين والقبانات، وتهدف هذه الجولات الي متابعة الموازين في المزارع لحماية المواطنين من الغش والتدليس ومنع أصحاب المزارع من العبث بالموازين.





وقامت طواقم حماية المستهلك بمحافظة غزة بضبط عبوات "كاتشب" بسبب تزوير في تواريخ الإنتاج ووضع ملصق آخر على العبوات، وإتلاف كميات من العصائر بسبب رسوبها في الفحص المخبري، وتم سحب عينات من العجوة لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة عليها؛ للتأكد من مدى مطابقتها لشروط السلامة الصحية والمواصفات الفلسطينية قبل عرضها في الأسواق والمحلات التجارية.مديرية دمغ ومراقبة المعان الثمينة