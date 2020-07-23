الاحتلال يُفرج عن القيادي بـ (حماس) النائب حسن يوسف

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن القيادي في (حماس) والنائب في التشريعي المنحل، حسن يوسف، بعد عام ونصف من الاعتقال الإداري.



وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال، نقل الشيخ حسن من معتقل (عوفر) إلى حاجز الجيب، وأفرج عنه من هناك، ظهر اليوم.



والأسير المحرر حسن يوسف، من رام الله، وقد أمضى كثيراً من سنوات عمره في السجون، خلال فترات متعددة.