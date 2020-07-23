إصابة عامل برضوض وكسور أثناء مطاردته من قبل الاحتلال جنوب غرب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عامل من بلدة قباطية جنوب جنين برضوض وكسور، اليوم الخميس، أثناء مطاردته من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال توجهه لعمله داخل أراضي العام 48، عبر بوابة جدار الضم والتوسع المقام على أراضي بلدة برطعة جنوب غرب جنين.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال احتجزت عشرات العمال بمحاذاة الجدار في المنطقة المذكورة، مضيفا أنه تم نقل العامل المصاب إلى لمستشفى لتلقي العلاج.



وذكر عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين في جنين رياض كميل، أن العامل حسن توفيق يوسف كميل، أصيب برضوض وكسور في القدم ومنطقة الحوض، اثناء مطاردته من قبل الاحتلال، وهو متوجه الى عمله، لافتا إلى أنه جرى احتجاز عشرات العمال و4 مركبات يملكها مواطنون.