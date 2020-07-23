شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط تشديدات وحماية أمنية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، إلى أن 59 مستوطناً من بينهم 21 طالباً يهودياً، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، خلال فترة الاقتحامات الصباحية.

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين، تجولوا في المنطقة الشرقية من المسجد، وسط إخلائها من المصلين، وأدوا طقوساً تلمودية استفزازية.

وكانت، قد نشرت مواقع إسرائيلية محسوبة على اليمين المتطرف، أن 1532 مستوطناً، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، خلال الشهر القمري الماضي.

وأطلقت ما تسمى جماعة "طلاب لأجل الهيكل" المزعوم، حملة لتهويد المسجد الأقصى تحت عنوان "جبل الهيكل بأيدينا".

وتهدف الحملة لجمع أكبر عدد من المشتركين في هذه الجماعة، وجمع التبرعات المالية؛ لدعم برامج وأفكار تهويدية للأقصى.

ودعت الجماعة لتنفيذ اقتحامات كبيرة ونوعية خلال ما يسمى بذكرى "خراب الهيكل"، وذلك من تاريخ 27/7 وحتى 30/7.

وتواصل قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، وأذرع الاحتلال المختلفة، فيما تزداد وتيرتها خلال فترة الأعياد اليهودية.

ورصد تقرير للمكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية، اقتحام (1801) مستوطن للمسجد الأقصى المبارك الشهر الماضي، مقابل (75) مستوطناً اقتحموا الأقصى خلال شهر أيار/ مايو السابق، وبلغ عدد المبعدين عن الأقصى (48) مبعداً، على رأسهم الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى.

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