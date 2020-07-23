مستوطنون يحاولون احراق معدات محجر بجماعين ويجرفون أراضي في عصيرة القبلية

هاجم مستوطنون، اليوم الخميـس، أحد المحاجر في قرية جماعين، جنوب نابلس.







وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن مستوطنين هاجموا محجرا يعود للمواطن أيمن عبد الله زيتاوي من جماعين، وخطوا شعارات مسيئة على جدرانه، وحاولوا احراق حفار "باجر" وجرافة في المكان.

رام الله - دنيا الوطنوفي السياق ذاته، شرع مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، اليوم، بتجريف أراض بمنطقة "النقار" شرق قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس