حماس تنعى والدة الشهيد المهندس محمد الزواري







رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى شعبنا الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم الحاجة منجية الشعبوني "أم محمد"، والدة الشهيد المهندس محمد الزواري، التي انتقلت إلى جوار ربها، فجر اليوم الخميس الموافق 23 يوليو في تونس.وتقدمت حركة حماس بالتعازي إلى عائلة الفقيدة وعموم الشعب التونسي، داعية الله أن يرحمها ويتقبل منها صالح الأعمال.وأشارت إلى أن الحاجة الشعبوني هي والدة الأخ المهندس الشهيد محمد الزواري رائد تصنيع الطائرات في كتائب الشهيد عز الدين القسام الذي اغتاله العدو الإسرائيلي في تونس أواخر عام 2016.وأضافت الحركة: لقد أنجبت الحاجة الشعبوني بطلًا مجاهدًا انضم إلى صفوف المجاهدين، وعمل بإخلاص ضد الإرهاب الإسرائيلي.