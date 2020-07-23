مركز فلسطين لدراسات الأسرى: ارتفاع عدد النواب المختطفين إلى سبعة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الباحث رياض الأشقر، الناطق الإعلامي لمركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن عدد نواب المجلس التشريعي المختطفين لدى الاحتلال، ارتفع إلى 7 نواب بعد اختطاف النائب عن محافظة الخليل، نزار عبد العزيز رمضان (61 عاماً) فجر اليوم.



وأوضح الأشقر، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، يرافقها ضابط مخابرات، اقتحمت فجر اليوم، منزل النائب رمضان وفتشته، ومن ثم اعتقاله، إضافة إلى نجله أحمد، ونقلتهما إلى جهة مجهولة، علماً انه أسير سابق، وأمضى ما يزيد عن 10 سنوات في سجون الاحتلال، جزء منها في الاعتقال الإداري، ويعاني من السكري والضغط ومشاكل في القلب.



وحمَّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة النائب رمضان في ظل انتشار جائحة (كورونا)، ومعاناته من عدة أمراض صعبة، معتبراً أن اعتقال نواب المجلس التشريعي، سياسي بامتياز؛ لتحجيم دورهم في مواجهة سياسة الاحتلال العدوانية، وقرار "الضم" و(صفقة القرن)، لذلك يلجأ الاحتلال غالباً إلى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري.



كما يعتبر اختطاف النواب انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وقد اعتقل بعضهم منذ انتخابه 7 مرات كالنائب حسن يوسف، ومحمد النتشه.



وجدد الأشقر، مطالبته لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية بالوقوف أمام مسؤولياتها، والتدخل الحقيقي من أجل الضغط على الاحتلال؛ لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية، باختطاف النواب المنتخبين، وإطلاق سراحهم جميعاً.