دولي

اختطاف أربع صينيين في نيجيريا للحصول على فدية

اختطاف أربع صينيين في نيجيريا للحصول على فدية
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
اختطف مجهولون 4 صينيين، الأربعاء، في ولاية كروس ريفير، جنوبي نيجيريا؛ من أجل الحصول على فدية لإطلاق سراحهم.

جاء ذلك، بحسب بيان صادر عن إيرينا أوغبو، الناطقة باسم شرطة الولاية، نقلته (الأناضول) التي أشارت إلى أن مجهولين قاموا باختطاف الصينيين الأربعة، بعد مهاجمة سيارتهم بمنطقة "أكامكبا" بالولاية، التي كانوا بها للتجارة.

وأشارت المتحدثة إلى أن الهجوم على السيارة، أسفر عن مقتل شرطي، كان برفقة الصينيين الأربعة، الذين تم اختطافهم.

وذكرت أوغبو أنه تم الدفع بعدد من القوات إلى المنطقة المذكورة، وأن فرق الأمن، بدأت تحركاتها من أجل العثور على المخطوفين.

تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الخطف من أجل الحصول على فدية في عدد من الولايات النيجيرية، هي الإعدام، ورغم هذا لم تنجح هذه العقوبة في الحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث.

والأزمات التي جاءت كنتيجة طبيعية للاشتباكات التي تشهدها البلاد منذ العام 2008 بين رعاة الأغنام والمزارعين، سرعان ما تحولت اعتبارًا من العام 2015 إلى عمليات اختطاف ونهب.

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