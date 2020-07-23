أبو هولي: اجتماع للجامعة العربية الأسبوع المقبل لبحث الأزمة المالية لـ (أونروا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي، أن الاتصالات مع الدول العربية المضيفة للاجئين مستمرة؛ لبلورة مواقف وأليات عمل مشتركة لحماية المخيمات من فيروس (كورونا) والحد من تفشيه، بالإضافة إلى دعم (أونروا) في حشد الموارد المالية لميزانيتها.



وكشف أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم، أن اجتماعاً طارئاً، ستعقده الدول العربية المضيفة، وجامعة الدول العربية، بطلب من دول فلسطين، برئاسة الأردن يوم الاثنين المقبل الموافق 27/7/2020 للوقوف على الوضع المالي لوكالة الغوث الدولية (أونروا) في ظل استمرار العجز المالي في موازنتها الاعتيادية والطارئة والمشاريع للعام 2020 بالإضافة إلى موازنة (أونروا) لمواجهة فيروس (كورونا) والتحديات التي تواجه عملها.



وأوضح أبو هولي، أن الاجتماع سيناقش تطورات أزمة فيروس (كورونا) داخل المخيمات الفلسطينية في الدول العربية المضيفة مع تزايد أعداد المصابين بهذا الوباء، وبالإضافة إلى مناقشة خطة (أونروا) التعليمة لافتتاح العام الدراسي (2020-2021) وأنماط التعليم في ظل استمرار جائحة (كورونا).



وأضاف أن الاجتماع، سيبحث رؤية مشتركة؛ للتحرك باتجاه دعم (أونروا) في حشد الموارد لتغطية العجز المالية في موازنة عام 2020.