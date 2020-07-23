شؤون فلسطينية

تيسير خالد: أصل الإرهاب في المنطقة صهيوني بامتياز ونتنياهو أحد مشجعيه

تيسير خالد: أصل الإرهاب في المنطقة صهيوني بامتياز ونتنياهو أحد مشجعيه
رام الله - دنيا الوطن
قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بأن أصل الارهاب في المنطقة صهيوني بامتياز، وكتب في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي في الذكرى الرابعة والسبعين لتفجير فندق الملك داود في القدس.

وأضاف: في الثاني والعشرين من تموز/ يوليو من العام 1946  كان تفجير فندق الملك داود، في عملية إرهابية نفذتها منظمة الآرجون الصهيونية.

كان الفندق في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين المقر الرئيسي للإدارة البريطانية المدنية، التي احتلت جناحه الجنوبي، والارهاب الصهيوني وصل آنذاك ذروته عندما أصدر مناحيم بيجن زعيم  منظمة الأرجون الإرهابية تعليماته بنسف الجناح الجنوبي للفندق، ليسفر التفجير عن مقتل 91 موظفاً وزائراً من المدنيين، بينهم 41 عربياً، و28 بريطانياً، و17 يهودياً، وكان الدمار الهائل الذي أحدثه التفجير في الفندق وعدد الضحايا الكبير، نتيجة طبيعية للتطور في العمل الإرهابي الذي مارسته منظمات الإرهاب الصهيونية، ضد الأهداف المدنية في فلسطين، ولم يكن نسف الفندق نهاية المطاف، فبفضل بيغن نفسه، ظهر على مسرح الإرهاب أسلوب السيارات المفخخة التي استخدمتها منظمات الإرهاب اليهودي خلال عامي 1947- 1948.

وختم خالد مدونته قائلاً: للمفارقة نظم مركز مناحيم بيجن للدراسات مؤتمراً في الذكرى الستين لتفجير الفندق في نهاية شهر تموز/ يوليو 2006، وعلى هامش المؤتمر، نظمت زيارة إلى الفندق لمن بقي على قيد الحياة من أفراد الأرغون، الذين شاركوا في تخطيط وتنفيذ ذلك العمل الإرهابي، حيث خاطب بنيامين نتنياهو المشاركين مشيداً بذلك العمل الإرهابي، ومدعياً بان منفذيه تحلوا بالأخلاق الواجبة، عندما اتصلوا بالمسؤولين البريطانيين في الفندق، وحذروهم من وجود قنبلة ستنفجر في الفندق.

وانتهى ذلك المؤتمر بوضع لوحة تذكارية على مدخل الفندق تمجد ذلك العمل الإرهابي، الأمر الذي آثار حفيظة السفارة البريطانية في تل أبيب، التي عبرت عن استياء حكومة جلالة الملكة من إحياء إسرائيل لذكرى عمل إرهابي، لا يختلف اثنان على طبيعته. 

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