بايدن: ترامب أول رئيس (عنصري) في الولايات المتحدة

المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الاميركية جو بايدن

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رام الله - دنيا الوطن

وصف المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، جو بايدن، الرئيس الحالي دونالد ترامب، بأنه أول عنصري ينتخب رئيساً للولايات المتحدة.



وأجاب بايدن، خلال مؤتمر عبر الإنترنت مع ناخبين، عن سؤال حول موقفه من تسمية ترامب الفيروس التاجي بـ"الفيروس الصيني" أو "فيروس ووهان"، إن "الرئيس ترامب يزرع العنصرية"، بحسب وكالة (روسيا اليوم).



وانتفد المرشح الديمقراطي، الرئيس ترامب بقوله: "إن الطريقة التي يتعامل بها مع الناس بناء على لون بشرتهم، وأصلهم القومي، ومن أين أتوا، مقززة تماماً" مضيفاً: "لم يفعل ذلك أي رئيس جمهوري، ولا أي رئيس ديمقراطي".