حالة وفاة و2000 إصابة جديدة.. تعرف على آخر مستجدات (كورونا) في إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل حالة وفاة واحدة، و2000 إصابة جديدة بـ (كورونا)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية.



وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، نقلاً عن وزارة الصحة، أن عدد المصابين بـ (كورونا) في إسرائيل، ارتفع إلى 56,423 إصابة، بينهم 32,602 إصابة نشطة، و273 مريضاً بحالة الخطر.



وبحسب القناة، أضافت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيانها اليومي، أن عدد الوفيات بـ (كورونا) ارتفع إلى 431 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة واحدة الليلة الماضية.