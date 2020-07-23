جاءت أسعار الخضراوات والفواكه في أسواق غزة اليوم الخميس كما يلي:





أسعار الخضراوات:



بامية 1 ك: 7 شواكل.



بامية مصرية: 5 شواكل.



خيار بلدي: 6 – 7 ك = 10 شواكل.



خيار حمامات: 1 ك = 1 شيكل



بندورة: 1ك = 1 شيكل



بصل: 8 ك = 10 شواكل.



كوسا: 7 ك = 10 شواكل.



باذنجان: 1ك = 1 شيكل



و3ك = 2 شيكل



بطاطا بلدية: 6 ك = 10 شواكل.



لوبيا: 1ك = 4 شواكل.



فاصوليا: 1ك = 3 شواكل.



يقطين: 1ك = 3 شواكل.



تومة (وقية): 2 شيكل



فلفل: 1ك = 1 – 2 شيكل



فليفلة: 1ك = 3 شواكل.



جزر: 2 شيكل



أسعار الفواكه:



موز: لا يوجد



رمان: 4 شواكل.



تفاح: 5 شواكل.



سانتروزة: 5 شواكل.



خوخ أبو فروة: 5 شواكل.



خوخ ملس: 3ك = 10 شواكل.



تين: 6 – 7 شواكل.



عنب: 5 – 7 شواكل.



كيوي: 5 – 6 شواكل.



مانجا: 5 شيكل



صبر (25 حبة) = 10 شواكل.



ذرة: 7 كوز = 5 شواكل.

رام الله - دنيا الوطن