رام الله: الضابطة الجمركية تضبط (1051) شريحة اتصال إسرائيلية ممنوعة من التداول

الشرائح

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رام الله - دنيا الوطن

ضبط جهاز الضابطة الجمركية، خلال العمل الأمني المشترك، فجر اليوم الخميس، (1051) شريحة اتصال إسرائيلية ممنوعة من التداول داخل الأسواق الفلسطينية، لعدم قانونيتها، ولضررها على الجانب الأمني والاجتماعي والاقتصادي.



وقالت الضابطة في بيان لها: إنه تم ضبط الشرائح على أحد نقاط المحبة في رام الله، داخل مركبة، تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية، حيث تم التحفظ على الكمية المذكورة لحين حضور جهة الاختصاص في مديرية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، حسب الأصول.