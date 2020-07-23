شؤون فلسطينية

الصحة: وفاة مواطن 82 عاماً من الخليل بفيروس (كورونا)

الصحة: وفاة مواطن 82 عاماً من الخليل بفيروس (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن وفاة مواطن (82 عاماً) من إذنا بمحافظة الخليل، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).

وأفادت الصحة في تصريح مقتضب عبر الصفحة الرسمية للوزارة، أن الوفاة الأخيرة، رفعت حصيلة حالات الوفاة جراء الفيروس في فلسطين إلى 70 وفاة، أصغرها لطفل بعمر 12 يوماً، وأكبرها لمواطن 95 عاماً.

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