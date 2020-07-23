وزارة الأوقاف تفتح أبوابها لأكثر من 200 وظيفة بقطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور عبد الهادي الأغا، وكيل وزارة الأوقاف في غزة، اليوم الخميس: إن هناك ترتيبات مع ديوان الموظفين العام، للإعلان عن مسابقة لأكثر من 200 شاغر وظيفي بالوزارة، وسيعلن عنها بعد عيد الأضحى، بحيث لا يزيد عن شهر واحد.



وأضاف الأغا في حديث مع إذاعة (الأقصى): "هناك ترتيبات مع ديوان الموظفين العام، حول المعايير والشكل النهائي للمسابقة، وسنعلن عن التفاصيل خلال الشهر المقبل والأولوية للذين عملوا على بند البطالة والمقطوعة، وسيمنح لهم مميزات مرتبطة بعدد سنوات الخدمة التي قدموها".



وكشف أن عدد المتطوعين بالوزارة، أكثر من 1950 متطوعاً ومتطوعة، يعملون بمجالات متعددة، ولهم الحق على أصحاب المرجعيات بالحكومة لإنصافهم، وتفكيك أزمتهم.



وقال: "توقف الإعلان عن حاجة الوزارة للوظائف منذ عام 2014 حتى العام الحالي 2020 مما دفعنا لفتح باب التطوع والحكومة تعاملت بجدية مع ملفهم خلال هذا العام لإنصافهم".