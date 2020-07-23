شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يُحذّر من عدة مخاطر تُرافق موجة الحر المتوقعة

الدفاع المدني يُحذّر من عدة مخاطر تُرافق موجة الحر المتوقعة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حذر الدفاع المدني من عدة مخاطر، ترافق موجة الحر المتوقعة التي تبدأ يوم الأحد المقبل، وتتعرض لها المنطقة وتلامس فيها درجات الحرارة في بعض المناطق 38 درجة مئوية، وفقاً لدائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية.

وتأتي هذه التحذيرات، وفقاً لمجموعة حوادث تعرض لها المواطنون في ظروف سابقة مشابهة ومنها:

- عدم ترك الأطفال في المركبات، فيما يعرف بالنسيان القاتل، والذي يتعرض لها الأطفال للاختناق، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة داخل المركبة، مما يقلل نسبة الأكسجين، ويعرض الأطفال للاختناق والوفاة.

- عدم ترك العبوات المضغوطة كالعطور ومزيل العرق وعبوات التعقيم، التي يستخدمها المواطنون كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس (كورونا).

- عدم إشعال النيران في المناطق المفتوحة، نتيجة ارتفاع الحرارة وجفاف الرياح، وسرعة انتشار الحرائق، وإذا استدعى الأمر أن يحتفظ الأشخاص بجالونات ماء قريبة من مكان الحريق لإخماده قبل اتساعه وانتشاره.

- عدم ترك الأطفال يلهون بالشوارع في أوقات الذروة، والتي عادة ما تكون بين الساعة العاشرة صباحاً والخامسة مساءً لتفادي ضربات الشمس، والإجهاد الحراري.

- للمزارعين والعمال تجنب العمل تحت أشعة الشمس، والعمل في مناطق الظل،  والإكثار من شرب السوائل، لتعويض السوائل التي يفقدها الإنسان نتيجة الحركة، وارتفاع حرارة الجسم.

- ارتداء الملابس الفضفاضة وتجنب ارتداء الملابس الداكنة التي تمتص الحرارة.

هذا ويدعو الدفاع المدني المواطنين، ونظراً لمكوثهم في المنازل تجنب الحمل الزائد الناتج عن استخدام المكيفات ومراعاة تحييد بعض الظروف التي تسبب الحرائق، خاصة على شرفات المنازل لوجود بعض أسطوانات وتمديدات الغاز عليها.

وأكد الدفاع المدني على المواطنين بضرورة الإبلاغ المبكر عن أية حوادث على الرقم المجاني 102 أو على أرقام الطوارئ الأخرى 100 الشرطة، 101 الهلال الأحمر؛ لضمان سرعة استجابة الطواقم للمساعدة في أي طارئ.

أخبار ذات صلة

الأورومتوسطي: اقتحام مؤسسات ثقافية بالقدس حلقة بسلسلة استهداف الوجود الفلسطيني

الأورومتوسطي: اقتحام مؤسسات ثقافية بالقدس حلقة بسلسلة استهداف الوجود الفلسطيني

557 قرارًا إداريًا بحق الأسرى منذ بداية العام

557 قرارًا إداريًا بحق الأسرى منذ بداية العام

أسعار الخضراوات والفواكه في أسواق غزة اليوم الخميس

أسعار الخضراوات والفواكه في أسواق غزة اليوم الخميس

رام الله: الضابطة الجمركية تضبط (1051) شريحة اتصال إسرائيلية ممنوعة من التداول

رام الله: الضابطة الجمركية تضبط (1051) شريحة اتصال إسرائيلية ممنوعة من التداول

الصحة: وفاة مواطن 82 عاماً من الخليل بفيروس (كورونا)

الصحة: وفاة مواطن 82 عاماً من الخليل بفيروس (كورونا)

وزارة الأوقاف تفتح أبوابها لأكثر من 200 وظيفة بقطاع غزة

وزارة الأوقاف تفتح أبوابها لأكثر من 200 وظيفة بقطاع غزة

التعليم بغزة تُناقش آليات بدء العام الدراسي الجديد

التعليم بغزة تُناقش آليات بدء العام الدراسي الجديد

بينهم نائب ووزير سابق.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

بينهم نائب ووزير سابق.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

شؤون فلسطينية

الأورومتوسطي: اقتحام مؤسسات ثقافية بالقدس حلقة بسلسلة استهداف الوجود الفلسطيني

الأورومتوسطي: اقتحام مؤسسات ثقافية بالقدس حلقة بسلسلة استهداف الوجود الفلسطيني

557 قرارًا إداريًا بحق الأسرى منذ بداية العام

557 قرارًا إداريًا بحق الأسرى منذ بداية العام

أسعار الخضراوات والفواكه في أسواق غزة اليوم الخميس

أسعار الخضراوات والفواكه في أسواق غزة اليوم الخميس

رام الله: الضابطة الجمركية تضبط (1051) شريحة اتصال إسرائيلية ممنوعة من التداول

رام الله: الضابطة الجمركية تضبط (1051) شريحة اتصال إسرائيلية ممنوعة من التداول

التعليم بغزة تُناقش آليات بدء العام الدراسي الجديد

التعليم بغزة تُناقش آليات بدء العام الدراسي الجديد

بينهم نائب ووزير سابق.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

بينهم نائب ووزير سابق.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

مجدلاني: قضية الأسرى عنوان وطني وعلى سلم أولويات القيادة

مجدلاني: قضية الأسرى عنوان وطني وعلى سلم أولويات القيادة

الاحتلال يخطر بهدم ثلاثة منازل وبركسات وبئر مياه في الولجة غرب بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم ثلاثة منازل وبركسات وبئر مياه في الولجة غرب بيت لحم

منوعات

محمد رمضان متهم بالسرقة

محمد رمضان متهم بالسرقة

بعد أزمته الأخيرة.. تركي آل الشيخ يرد اعتبار عبدالرحمن أبو زهرة بهذه الطريقة

بعد أزمته الأخيرة.. تركي آل الشيخ يرد اعتبار عبدالرحمن أبو زهرة بهذه الطريقة

كيف تسببت فيفي عبده بأزمة بين سمير صبري وأهالي قرية السادات؟

كيف تسببت فيفي عبده بأزمة بين سمير صبري وأهالي قرية السادات؟

هل توفي الطفل العراقي الشهير &#34;حسوني&#34; بسبب السمنة المُفرطة؟

هل توفي الطفل العراقي الشهير "حسوني" بسبب السمنة المُفرطة؟

تعلمت الفارسية وأتقنت فنون التخفي.. قصة عميلة استخبارات إسرائيلية ذهبت لإيران لاختراق مفاعل نووي

تعلمت الفارسية وأتقنت فنون التخفي.. قصة عميلة استخبارات إسرائيلية ذهبت لإيران لاختراق مفاعل نووي

إصابة منى عبد الغني بأزمة صحية ونقلها إلى المستشفى

إصابة منى عبد الغني بأزمة صحية ونقلها إلى المستشفى

سما المصري تدلي باعترافات جديدة لأول مرة أمام المحكمة.. ماعلاقة ريهام سعيد؟

سما المصري تدلي باعترافات جديدة لأول مرة أمام المحكمة.. ماعلاقة ريهام سعيد؟

زوجة تامر حسني تحرر محضراً ضد جارها والسبب؟

زوجة تامر حسني تحرر محضراً ضد جارها والسبب؟

حبس محمد وزيري على ذمة التحقيق

حبس محمد وزيري على ذمة التحقيق

ليس بعزاء زوج صفاء أبو السعود.. ابنة رجاء الجداوي تكشف كواليس إصابة والدتها بـ(كورونا)

ليس بعزاء زوج صفاء أبو السعود.. ابنة رجاء الجداوي تكشف كواليس إصابة والدتها بـ(كورونا)

عربي

أمير الكويت يتوجه إلى الولايات المتحدة للعلاج

أمير الكويت يتوجه إلى الولايات المتحدة للعلاج

شاهد: إغماء مراسل من قناة عربية على الهواء مباشرة

شاهد: إغماء مراسل من قناة عربية على الهواء مباشرة

الحكومة المصرية تحسم مصير صلاة عيد الأضحى

الحكومة المصرية تحسم مصير صلاة عيد الأضحى

إعلام عربي: سقوط قذيفتين إسرائيليتين في مزارع شبعا اللبنانية

إعلام عربي: سقوط قذيفتين إسرائيليتين في مزارع شبعا اللبنانية