الدفاع المدني يُحذّر من عدة مخاطر تُرافق موجة الحر المتوقعة

حذر الدفاع المدني من عدة مخاطر، ترافق موجة الحر المتوقعة التي تبدأ يوم الأحد المقبل، وتتعرض لها المنطقة وتلامس فيها درجات الحرارة في بعض المناطق 38 درجة مئوية، وفقاً لدائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية.





وتأتي هذه التحذيرات، وفقاً لمجموعة حوادث تعرض لها المواطنون في ظروف سابقة مشابهة ومنها:





- عدم ترك الأطفال في المركبات، فيما يعرف بالنسيان القاتل، والذي يتعرض لها الأطفال للاختناق، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة داخل المركبة، مما يقلل نسبة الأكسجين، ويعرض الأطفال للاختناق والوفاة.





- عدم ترك العبوات المضغوطة كالعطور ومزيل العرق وعبوات التعقيم، التي يستخدمها المواطنون كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس (كورونا).





- عدم إشعال النيران في المناطق المفتوحة، نتيجة ارتفاع الحرارة وجفاف الرياح، وسرعة انتشار الحرائق، وإذا استدعى الأمر أن يحتفظ الأشخاص بجالونات ماء قريبة من مكان الحريق لإخماده قبل اتساعه وانتشاره.





- عدم ترك الأطفال يلهون بالشوارع في أوقات الذروة، والتي عادة ما تكون بين الساعة العاشرة صباحاً والخامسة مساءً لتفادي ضربات الشمس، والإجهاد الحراري.





- للمزارعين والعمال تجنب العمل تحت أشعة الشمس، والعمل في مناطق الظل، والإكثار من شرب السوائل، لتعويض السوائل التي يفقدها الإنسان نتيجة الحركة، وارتفاع حرارة الجسم.





- ارتداء الملابس الفضفاضة وتجنب ارتداء الملابس الداكنة التي تمتص الحرارة.





هذا ويدعو الدفاع المدني المواطنين، ونظراً لمكوثهم في المنازل تجنب الحمل الزائد الناتج عن استخدام المكيفات ومراعاة تحييد بعض الظروف التي تسبب الحرائق، خاصة على شرفات المنازل لوجود بعض أسطوانات وتمديدات الغاز عليها.





رام الله - دنيا الوطنوأكد الدفاع المدني على المواطنين بضرورة الإبلاغ المبكر عن أية حوادث على الرقم المجاني 102 أو على أرقام الطوارئ الأخرى 100 الشرطة، 101 الهلال الأحمر؛ لضمان سرعة استجابة الطواقم للمساعدة في أي طارئ.