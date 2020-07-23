التعليم بغزة تُناقش آليات بدء العام الدراسي الجديد

برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت، وعدد من المدراء العامين ومديري التربية والتعليم ومديري المناطق التعليمية، بوكالة الغوث (أونروا) في القطاع.



ورحب ثابت بالحضور، مثمناً جهود جميع العاملين في القطاع التربوي الحكومي، ووكالة الغوث والخاص، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على استئناف العملية التعليمية في موعدها المقرر مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وخاصة فيروس (كورونا).



ولفت ثابت إلى أن الوزارة، تُجري الاستعدادات لإطلاق العام الدراسي وفق التعليم الوجاهي الطبيعي، إضافة إلى استثمار منصات التعليم الإلكتروني والتوسع بنشاطاتها لدعم العملية التعليمية.



وجرى خلال اللقاء، نقاش موسع لكافة الإجراءات الفنية والإدارية والوقائية الخاصة بانطلاق وسير السنة الدراسية الجديدة بالشكل الأمثل.



رام الله - دنيا الوطنناقشت وزارة التربية والتعليم العالي، في غزة، آليات بدء العام الدراسي الجديد للعام 2020/2021.جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته الوزارة بغزة أمس الأربعاء،