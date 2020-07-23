بأعقاب تهديدات حزب الله بالرد.. الجيش الإسرائيلي يُعزز قواته على حدود لبنان

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي، قرر تعزيز قواته البرية على الحدود مع لبنان، وذلك تحسباً لرد (حزب الله) على مقتل أحد عناصره بغارة إسرائيلية في سوريا.



وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن الجيش قرر تعزيز فرقة الجليل، بالمنطقة الشمالية، بوحدة من قوات المشاة، وذلك في أعقاب تهديدات (حزب الله) بالرد.



وقالت القناة الإسرائيلية، إن حالة يقظة وترقب تسود الحدود مع لبنان، وأن الجيش يتوقع رد (حزب الله) على مقتل أحد عناصره، بهجوم منسوب لإسرائيل وقع بسوريا قبل يومين.



وأضافت القناة، أنه بعد تقييم الوضع الأمني، قررت قيادة الجيش، نقل الكتيبة الثالثة عشرة، من لواء غولاني إلى فرقة الجليل، وذلك كجزء من الاستعدادات لرد (حزب الله).



وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن الجيش رفع من حالة اليقظة لقواته بالجبهة الشمالية، وعلى الحدود مع لبنان، وألغى تدريباً عسكرياً، تحسباً لرد محتمل من حزب الله.