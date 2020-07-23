عربي

بأعقاب تهديدات حزب الله بالرد.. الجيش الإسرائيلي يُعزز قواته على حدود لبنان

بأعقاب تهديدات حزب الله بالرد.. الجيش الإسرائيلي يُعزز قواته على حدود لبنان
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي، قرر تعزيز قواته البرية على الحدود مع لبنان، وذلك تحسباً لرد (حزب الله) على مقتل أحد عناصره بغارة إسرائيلية في سوريا.

وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن الجيش قرر تعزيز فرقة الجليل، بالمنطقة الشمالية، بوحدة من قوات المشاة، وذلك في أعقاب تهديدات (حزب الله) بالرد.

وقالت القناة الإسرائيلية، إن حالة يقظة وترقب تسود الحدود مع لبنان، وأن الجيش يتوقع رد (حزب الله) على مقتل أحد عناصره، بهجوم منسوب لإسرائيل وقع بسوريا قبل يومين.

وأضافت القناة، أنه بعد تقييم الوضع الأمني، قررت قيادة الجيش، نقل الكتيبة الثالثة عشرة، من لواء غولاني إلى فرقة الجليل، وذلك كجزء من الاستعدادات لرد (حزب الله).

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن الجيش رفع من حالة اليقظة لقواته بالجبهة الشمالية، وعلى الحدود مع لبنان، وألغى تدريباً عسكرياً، تحسباً لرد محتمل من حزب الله.

أخبار ذات صلة

أمير الكويت يتوجه إلى الولايات المتحدة للعلاج

أمير الكويت يتوجه إلى الولايات المتحدة للعلاج

شاهد: إغماء مراسل من قناة عربية على الهواء مباشرة

شاهد: إغماء مراسل من قناة عربية على الهواء مباشرة

الحكومة المصرية تحسم مصير صلاة عيد الأضحى

الحكومة المصرية تحسم مصير صلاة عيد الأضحى

إعلام عربي: سقوط قذيفتين إسرائيليتين في مزارع شبعا اللبنانية

إعلام عربي: سقوط قذيفتين إسرائيليتين في مزارع شبعا اللبنانية

بعد خضوعه لعملية جراحية.. أمير الكويت يغادر غداً للولايات المتحدة لاستكمال العلاج

بعد خضوعه لعملية جراحية.. أمير الكويت يغادر غداً للولايات المتحدة لاستكمال العلاج

حالة وفاة و21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في سوريا

حالة وفاة و21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في سوريا

3 وفيات جديدة.. قطر تنشر تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية

3 وفيات جديدة.. قطر تنشر تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية

شاهد.. قيس سعيد: سنتصدى لكل من يعتدي على تونس والشرعية

شاهد.. قيس سعيد: سنتصدى لكل من يعتدي على تونس والشرعية

التعليقات

الدنيا حكايات

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

شؤون فلسطينية

الدفاع المدني تُحذر من عدة مخاطر تُرافق موجة الحر المتوقعة

الدفاع المدني تُحذر من عدة مخاطر تُرافق موجة الحر المتوقعة

التعليم بغزة تُناقش آليات بدء العام الدراسي الجديد

التعليم بغزة تُناقش آليات بدء العام الدراسي الجديد

بينهم نائب ووزير سابق.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

بينهم نائب ووزير سابق.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

مجدلاني: قضية الأسرى عنوان وطني وعلى سلم أولويات القيادة

مجدلاني: قضية الأسرى عنوان وطني وعلى سلم أولويات القيادة

الاحتلال يخطر بهدم ثلاثة منازل وبركسات وبئر مياه في الولجة غرب بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم ثلاثة منازل وبركسات وبئر مياه في الولجة غرب بيت لحم

أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق غزة

أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق غزة

شبكة المنظمات الاهلية: يجب الاعلان عن خطة العودة للمدارس في قطاع غزة

شبكة المنظمات الاهلية: يجب الاعلان عن خطة العودة للمدارس في قطاع غزة

قوات الاحتلال تعتقل شاباً قرب &#34;باب حطة&#34; بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل شاباً قرب "باب حطة" بالقدس

منوعات

بعد أزمته الأخيرة.. تركي آل الشيخ يرد اعتبار عبدالرحمن أبو زهرة بهذه الطريقة

بعد أزمته الأخيرة.. تركي آل الشيخ يرد اعتبار عبدالرحمن أبو زهرة بهذه الطريقة

كيف تسببت فيفي عبده بأزمة بين سمير صبري وأهالي قرية السادات؟

كيف تسببت فيفي عبده بأزمة بين سمير صبري وأهالي قرية السادات؟

هل توفي الطفل العراقي الشهير &#34;حسوني&#34; بسبب السمنة المُفرطة؟

هل توفي الطفل العراقي الشهير "حسوني" بسبب السمنة المُفرطة؟

تعلمت الفارسية وأتقنت فنون التخفي.. قصة عميلة استخبارات إسرائيلية ذهبت لإيران لاختراق مفاعل نووي

تعلمت الفارسية وأتقنت فنون التخفي.. قصة عميلة استخبارات إسرائيلية ذهبت لإيران لاختراق مفاعل نووي

إصابة منى عبد الغني بأزمة صحية ونقلها إلى المستشفى

إصابة منى عبد الغني بأزمة صحية ونقلها إلى المستشفى

سما المصري تدلي باعترافات جديدة لأول مرة أمام المحكمة.. ماعلاقة ريهام سعيد؟

سما المصري تدلي باعترافات جديدة لأول مرة أمام المحكمة.. ماعلاقة ريهام سعيد؟

زوجة تامر حسني تحرر محضراً ضد جارها والسبب؟

زوجة تامر حسني تحرر محضراً ضد جارها والسبب؟

حبس محمد وزيري على ذمة التحقيق

حبس محمد وزيري على ذمة التحقيق

ليس بعزاء زوج صفاء أبو السعود.. ابنة رجاء الجداوي تكشف كواليس إصابة والدتها بـ(كورونا)

ليس بعزاء زوج صفاء أبو السعود.. ابنة رجاء الجداوي تكشف كواليس إصابة والدتها بـ(كورونا)

شريف خيرالله يتعرض للتحرش ويفضح الفتاة المُتحرشة به

شريف خيرالله يتعرض للتحرش ويفضح الفتاة المُتحرشة به

عربي

أمير الكويت يتوجه إلى الولايات المتحدة للعلاج

أمير الكويت يتوجه إلى الولايات المتحدة للعلاج

شاهد: إغماء مراسل من قناة عربية على الهواء مباشرة

شاهد: إغماء مراسل من قناة عربية على الهواء مباشرة

الحكومة المصرية تحسم مصير صلاة عيد الأضحى

الحكومة المصرية تحسم مصير صلاة عيد الأضحى

إعلام عربي: سقوط قذيفتين إسرائيليتين في مزارع شبعا اللبنانية

إعلام عربي: سقوط قذيفتين إسرائيليتين في مزارع شبعا اللبنانية