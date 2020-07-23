بينهم نائب ووزير سابق.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات بأنحاء متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت عددًا من المواطنين، بينهم نائب في المجلس التشريعي، ووزير سابق.



وأفادت مصادر محلية في مدينة الخليل، أن قوات الاحتلال، اعتقلت وزير الحكي المحلي السابق، المهندس عيسى الجعبري، والنائب في المجلس التشريعي عن حركة (حماس) نزار رمضان، ونجله أحمد.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب علاء مجاهد من منطقة الجلدة في الخليل.



وأوضحت المصادر، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال قرب مفترق الجامعة في الخليل، خلال انسحاب آليات الاحتلال من المدينة فجر اليوم.



كما ألقى شبّان زجاجات حارقة صوب حافلة إسرائيلية، قرب مخيم العروب شمال الخليل، وهرعت تعزيزات لقوات الاحتلال، وشرعت بأعمال تمشيط واسعة.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشابين عمر يوسف مناع (21 عاماً) من مخيم الدهيشة، وأحمد برهان ضراغمة (19 عاماً) من منطقة جبل الموالح وسط بيت لحم، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.



وفي أريحا، اعتقلت قوة عسكرية من جيش الاحتلال، الطفلين محمد ياغي، وعبد الله ياغي، عقب اقتحامها مخيم عقبة جبر جنوب المدينة.



كما اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم الجلزون في رام الله، واعتقلت الشاب يوسف الغليظ، عقب مداهمة منزله بالمخيم وتفتيشه.



وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال، مهيب القطب قرب باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، واقتادته إلى مركز "القشلة" للتحقيق والتوقيف.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، أدهم الهندي من مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، عقب اقتحام المخيم ومداهمة منزله.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقالاتها اليومية للمواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، يتخللها عمليات دهم واقتحام للمنازل، وتفتيشها وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها من الأطفال والنساء.