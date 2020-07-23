الإحصاء: ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية



سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.79% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بشهر أيار 2020، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 107.72 مقارنة بـ 108.58 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008= 100).

سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 1.54%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.99%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.85%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 3.61% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بالشهر السابق.



انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 1.54%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.99%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.85%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 3.61% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بالشهر السابق.



سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.18% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بشهر أيار 2020، إذ انخفض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 114.03 مقارنة بـ 114.23 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010= 100).



على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.47%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 102.14 مقارنة بـ 102.62 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).



على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 119.43 مقارنة بـ 119.51 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010= 100).



انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري



سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.17% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بشهر أيار 2020، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.54 مقارنة بـ 109.73 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010= 100).



سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.15% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بشهر أيار 2020، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 102.96 مقارنة بـ 103.12 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.52%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.47%، كما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.05% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بالشهر السابق.