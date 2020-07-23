الإحصاء: ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية
رام الله - دنيا الوطن
قال جهاز الإحصاء: ان أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية، سجلت ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بشهر أيار 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.81 مقارنة بـ 105.76 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).
أما على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.64%، كما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.05%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.34% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بالشهر السابق.
ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية
وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بشهر أيار 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.54 مقارنة بـ 105.50 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).
على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.64%، كما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.06%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.31% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بالشهر السابق.
انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم
سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.15% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بشهر أيار 2020، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 102.96 مقارنة بـ 103.12 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).
على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.52%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.47%، كما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.05% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بالشهر السابق.
انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق
انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه
سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.18% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بشهر أيار 2020، إذ انخفض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 114.03 مقارنة بـ 114.23 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010= 100).
على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.47%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 102.14 مقارنة بـ 102.62 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).
على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 119.43 مقارنة بـ 119.51 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010= 100).
انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري
سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.17% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بشهر أيار 2020، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.54 مقارنة بـ 109.73 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010= 100).
قال جهاز الإحصاء: ان أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية، سجلت ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بشهر أيار 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.81 مقارنة بـ 105.76 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).
أما على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.64%، كما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.05%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.34% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بالشهر السابق.
ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية
وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بشهر أيار 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.54 مقارنة بـ 105.50 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).
على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.64%، كما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.06%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.31% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بالشهر السابق.
انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم
سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.15% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بشهر أيار 2020، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 102.96 مقارنة بـ 103.12 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).
على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.52%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.47%، كما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.05% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بالشهر السابق.
انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق
سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.79% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بشهر أيار 2020، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 107.72 مقارنة بـ 108.58 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008= 100).
سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 1.54%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.99%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.85%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 3.61% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بالشهر السابق.
انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه
سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.18% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بشهر أيار 2020، إذ انخفض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 114.03 مقارنة بـ 114.23 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010= 100).
على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.47%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 102.14 مقارنة بـ 102.62 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).
على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 119.43 مقارنة بـ 119.51 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010= 100).
انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري
سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.17% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بشهر أيار 2020، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.54 مقارنة بـ 109.73 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010= 100).
التعليقات