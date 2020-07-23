شؤون فلسطينية

الإحصاء: ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

الإحصاء: ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية
رام الله - دنيا الوطن
قال جهاز الإحصاء: ان أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية، سجلت ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بشهر أيار 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.81 مقارنة  بـ 105.76 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

أما على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.64%، كما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.05%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.34% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

 وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بشهر أيار 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.54 مقارنة بـ 105.50 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.64%، كما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.06%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.31% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

 سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.15% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بشهر أيار 2020، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 102.96 مقارنة   بـ 103.12 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.52%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.47%، كما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.05% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق 
سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.79% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بشهر أيار 2020، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 107.72 مقارنة بـ 108.58 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008= 100).

سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 1.54%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.99%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.85%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 3.61% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.18% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بشهر أيار 2020، إذ انخفض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 114.03 مقارنة بـ 114.23 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010= 100).

على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.47%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 102.14 مقارنة بـ 102.62 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 119.43 مقارنة بـ 119.51 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010= 100).

انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري

 سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.17% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بشهر أيار 2020، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.54 مقارنة بـ 109.73 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010= 100).

أخبار ذات صلة

بينهم نائب ووزير سابق.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

بينهم نائب ووزير سابق.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

مجدلاني: قضية الأسرى عنوان وطني وعلى سلم أولويات القيادة

مجدلاني: قضية الأسرى عنوان وطني وعلى سلم أولويات القيادة

الاحتلال يخطر بهدم ثلاثة منازل وبركسات وبئر مياه في الولجة غرب بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم ثلاثة منازل وبركسات وبئر مياه في الولجة غرب بيت لحم

أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق غزة

أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق غزة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

أجواء شديدة الحرارة وحارة نسبياً حتى مطلع الأسبوع المقبل

أجواء شديدة الحرارة وحارة نسبياً حتى مطلع الأسبوع المقبل

الرجوب: قواعد الاشتباك مع إسرائيل ستتغير حال تنفيذ خطة &#34;الضم&#34;

الرجوب: قواعد الاشتباك مع إسرائيل ستتغير حال تنفيذ خطة "الضم"

الصحة: وفاة مواطنة من الخليل متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)

الصحة: وفاة مواطنة من الخليل متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

شؤون فلسطينية

بينهم نائب ووزير سابق.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

بينهم نائب ووزير سابق.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الإحصاء: ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

الإحصاء: ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

مجدلاني: قضية الأسرى عنوان وطني وعلى سلم أولويات القيادة

مجدلاني: قضية الأسرى عنوان وطني وعلى سلم أولويات القيادة

الاحتلال يخطر بهدم ثلاثة منازل وبركسات وبئر مياه في الولجة غرب بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم ثلاثة منازل وبركسات وبئر مياه في الولجة غرب بيت لحم

أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق غزة

أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق غزة

شبكة المنظمات الاهلية: يجب الاعلان عن خطة العودة للمدارس في قطاع غزة

شبكة المنظمات الاهلية: يجب الاعلان عن خطة العودة للمدارس في قطاع غزة

قوات الاحتلال تعتقل شاباً قرب &#34;باب حطة&#34; بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل شاباً قرب "باب حطة" بالقدس

مصرع طفلين غرقاً في حادثين منفصلين جنوب ووسط القطاع

مصرع طفلين غرقاً في حادثين منفصلين جنوب ووسط القطاع

منوعات

بعد أزمته الأخيرة.. تركي آل الشيخ يرد اعتبار عبدالرحمن أبو زهرة بهذه الطريقة

بعد أزمته الأخيرة.. تركي آل الشيخ يرد اعتبار عبدالرحمن أبو زهرة بهذه الطريقة

&#34;الصحة&#34; تفعل نظام تقييم الموارد المتاحة والخدمات الطبية منذ بداية 2020

"الصحة" تفعل نظام تقييم الموارد المتاحة والخدمات الطبية منذ بداية 2020

الفنان الجزائري كريم تواتي يتعاون قريبا مع جوروج وسوف

الفنان الجزائري كريم تواتي يتعاون قريبا مع جوروج وسوف

كيف تسببت فيفي عبده بأزمة بين سمير صبري وأهالي قرية السادات؟

كيف تسببت فيفي عبده بأزمة بين سمير صبري وأهالي قرية السادات؟

إصابة منى عبد الغني بأزمة صحية ونقلها إلى المستشفى

إصابة منى عبد الغني بأزمة صحية ونقلها إلى المستشفى

سما المصري تدلي باعترافات جديدة لأول مرة أمام المحكمة.. ماعلاقة ريهام سعيد؟

سما المصري تدلي باعترافات جديدة لأول مرة أمام المحكمة.. ماعلاقة ريهام سعيد؟

زوجة تامر حسني تحرر محضراً ضد جارها والسبب؟

زوجة تامر حسني تحرر محضراً ضد جارها والسبب؟

حبس محمد وزيري على ذمة التحقيق

حبس محمد وزيري على ذمة التحقيق

ليس بعزاء زوج صفاء أبو السعود.. ابنة رجاء الجداوي تكشف كواليس إصابة والدتها بـ(كورونا)

ليس بعزاء زوج صفاء أبو السعود.. ابنة رجاء الجداوي تكشف كواليس إصابة والدتها بـ(كورونا)

هيفاء وهبي تحسم إحدى معاركها مع الوزيري

هيفاء وهبي تحسم إحدى معاركها مع الوزيري

عربي

أمير الكويت يتوجه إلى الولايات المتحدة للعلاج

أمير الكويت يتوجه إلى الولايات المتحدة للعلاج

إعلام عربي: سقوط قذيفتين إسرائيليتين في مزارع شبعا اللبنانية

إعلام عربي: سقوط قذيفتين إسرائيليتين في مزارع شبعا اللبنانية

بعد خضوعه لعملية جراحية.. أمير الكويت يغادر غداً للولايات المتحدة لاستكمال العلاج

بعد خضوعه لعملية جراحية.. أمير الكويت يغادر غداً للولايات المتحدة لاستكمال العلاج

حالة وفاة و21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في سوريا

حالة وفاة و21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في سوريا