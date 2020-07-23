(كورونا) عالمياً: أكثر من 630 ألف وفاة ونحو 15 مليون و380 ألف إصابة

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

بينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، أن الفيروس، أودى بحياة 630,312، شخصاً في دول العالم، وأصاب نحو 15 مليوناً، و380 ألف مواطن، تعافى منهم نحو 9 ملايين و355 ألف مريض.



وعلى صعيد الدول العربية، فقد أعلنت 21 دولة، بينها فلسطين، عن وفاة 229 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 10,720 إصابة جديدة مؤكدة.



وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، وسجلت الأربعاء، نحو 279 ألف إصابة جديدة، أي ما يزيد عن ربع مليون إصابة مؤكدة خلال يوم واحد، كما سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7107 حالات وفاة على الأقل، حسب موقع (Wordometers) المختص بإحصاء حالات الإصابة والوفيات جراء الإصابة بفيروس (كورونا) حول العالم.



وتعتبر كل من الولايات المتحدة الامريكية، والبرازيل، وبريطانيا، والمكسيك، وإيطاليا، على التوالي، الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة حاليا في العالم، وذلك من حيث الحصيلة الإجمالية لاعداد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس.



ولا تزال أميركا تتصدر قائمة دول العالم الأكثر تأثراً جراء الجائحة، وسجلت آخر 24 ساعة حتى مساء الأربعاء، 1,207 حالات وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الاجمالي لديها الى 146,136 شخصاً، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين الإجمالية لديها نحو 4 ملايين، و100 الف اصابة مؤكدة، منها اكثر من 71 ألف إصابة جديدة سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وتبلغ الحصيلة الإجمالية للوفيات في البرازيل، 82,890 شخصاً، منهم 1,293 حالة وفاة، الأربعاء، وبلغ إجمالي الإصابات لديها نحو مليونين و232 ألف حالة مؤكدة، منها أكثر من 65 الف إصابة، في آخر 24 ساعة.



فيما بلغت حصيلة الوفيات في بريطانيا، 45,501 حالة، والإصابات 296,377 إصابة، منها 79 حالة وفاة، و560 إصابة جديدة آخر 24 ساعة.



وفي المكسيك بلغت الحصيلة الاجمالية للوفيات 40,400 شخص، والإصابات 356,255 شخصاً، منهم 915 حالة وفاة و6,859 إصابة جديدة آخر 24 ساعة.



أما في إيطاليا، فبلغت حصيلة الوفيات 35,082 حالة، والإصابات 245,032 شخصاً، منهم 9 وفيات، و280 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة.



229 وفاة و10,720 إصابة جديدة في 21 دولة عربية



وأوضحت الإحصاءات أن 17 دول عربية، بينها فلسطين، أعلنت امس الأربعاء، عن تسجيل 229 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، هي: العراق، السعودية، مصر، سلطنة عمان، الجزائر، الكويت، المغرب، قطر، ليبيا، السودان، فلسطين، جيبوتي، لبنان، اليمن، الإمارات، البحرين، وسوريا، فيما سجلت 4 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.



العراق سجلت وفاة 92 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 4,042 شخصاً، كما سجلت 2,706 إصابات جديدة من مجموع 99,865 حالة.



فيما سجلت السعودية 44 حالة وفاة، من مجموع 2,601 وفاة، و2,331 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 258,156 شخصاً.



وسجلت مصر وفاة 41 شخصاً، من مجموع 4,440 حالة وفاة، و667 إصابة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 89,745 حالة.



وسجلت سلطنة عمان وفاة 12 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 349 شخصاً، كما سجلت 1,660 إصابة جديدة، من مجموع 71,547 إصابة.



فيما سجلت الجزائر وفاة 11 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 1,111 شخصاً، كما سجلت 594 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 24,872 حالة.



وسجلت الكويت 5 حالات وفاة، من مجموع 417 وفاة، و751 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 61,185 شخصاً.



وسجلت المغرب وفاة 5 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 285 شخصاً، و220 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 17,962 حالة.



فيما سجلت قطر وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 163 شخصاً، و441 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 107,871 حالة.



كما سجلت ليبيا وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 53 شخصاً، كما سجلت 88 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 2,176 حالة.



وسجلت السودان وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 708 أشخاص، كما سجلت 110 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 11,237 حالة.



وأعلن في فلسطين عن وفاة مواطنتين اثنتين من محافظة الخليل، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات الى 69 مواطناً، كما اعلن عن تسجيل 356 إصابة جديدة في الضفة، ما يرفع اجمالي اعداد المصابين المسجلين الى 11,279 شخصاً.



كذلك سجلت جيبوتي وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 58 شخصاً، كما سجلت 3 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 5,030 حالة.



وفي لبنان سجلت وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 43 شخصاً، كما سجلت 124 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 3,104 حالات.



وسجلت اليمن وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 458 شخصاً، و11 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,640 حالة.



وسجلت الإمارات وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 342 شخصاً، و236 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 57,734 حالة.



كذلك سجلت البحرين وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 130 شخصاً، و321 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 37,637 حالة.



وفي سوريا سجلت وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 32 شخصاً، و21 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 561 حالة حتى الآن.



وعلى صعيد الدول العربية، التي لم تشهد الأربعاء، حالات وفاة، فيما سجلت إصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت موريتانيا 42 اصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 6,027 حالة، توفي منهم 155 شخصاً.



وسجلت الصومال إصابة 26 شخصاً، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 3,161 حالة، توفي منهم 93 شخصاً.



كما سجلت الأردن 7 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,120 حالة، توفي منهم 11 شخصاً.



وفي تونس سجلت اصابة 5 أشخاص، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,394 حالة، توفي منهم 50 شخصاً حتى الآن.