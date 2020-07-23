مجدلاني: قضية الأسرى عنوان وطني وعلى سلم أولويات القيادة

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رام الله - دنيا الوطن

قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني،: "إن قضية الأسرى عنوان وطني، وعلى سلم أولويات القيادة".



وأضاف خلال اتصال هاتفي مع والد الأسير كمال أبو وعر المعتقل منذ 17 عاماً، وتدهور ضعه الصحي نتيجة تفاقم إصابته بسرطان الحلق والأوتار الصوتية، أن الأسرى في سجون الاحتلال مناضلو حرية، ولن تتخلى القيادة عن واجباتها الأخلاقية والوطنية تجاههم، وتجاه أسرهم.



وتابع: إن الأسرى شكلوا رمزاً للنضال ولأوسع تضامن عربي ودولي، ومن خلالهم نؤكد أولوية قضية الأسرى، وأنهم أسرى حرية ومشاعل نضال على درب الحرية والاستقلال، وتنطبق عليهم اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني.



وأشار إلى أن قضية الأسرى حاضرة، وموضوع الأسرى والمعتقلين، وخصوصا المرضى والاطفال، قائم وحي، والقيادة تبذل كافة الجهود لإطلاق سراحهم.



وشدد على أن ملف الأسرى مقدس، لا يمكن المساس به، وأننا نسعى لتحريك هذا الملف على المستوى السياسي، فالأسرى استطاعوا بنضالهم أن يكونوا عنواناً وطنياً وإنسانياً وأخلاقياً بامتياز.



وجدد رفض الابتزاز الأمريكي والاسرائيلي، بشأن رواتب الأسرى والمعتقلين.