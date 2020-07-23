اللحوم



أسعار الدواجن:



الدجاج:



الحبش:



أسعار الأسماك الطازجة:





غبص: 17 شيكلاً.



رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق غزة على النحو التالي:عجل عادي: 36 شيكلاً.ضاني: 45 – 50 شيكلاً.طبق البيض: 8 – 9 شواكل.حي (1ك): 8 شواكل.صافي: 11 – 12 شيكلاً.فخذ: 10 شواكل.دبوس: 12 شيكلاً.صدر: 18 شيكلاً.شيش: 20 شيكلاً.جناح: 8 – 9 شواكل.كبدة: 15 – 16 شيكلاً.حي (1ك): 9 – 10 شواكل.صدر: 16 شيكلاً.فخذ: 11 شيكلاً.جناح: 8 شواكل.دنيس (برك): 33 شيكلاً.فريدي صغير: 15 – 20 شيكلاً.سويسي: 25 – 30 شيكلاً.سكمبلة وسط وكبيرة: 15 – 25 شيكلاً.بوري: 15 شيكلاً.طرخونة: 18 شيكلاً.