أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق غزة
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق غزة على النحو التالي:
اللحوم
عجل عادي: 36 شيكلاً.
ضاني: 45 – 50 شيكلاً.
أسعار الدواجن:
طبق البيض: 8 – 9 شواكل.
الدجاج:
حي (1ك): 8 شواكل.
صافي: 11 – 12 شيكلاً.
فخذ: 10 شواكل.
دبوس: 12 شيكلاً.
صدر: 18 شيكلاً.
شيش: 20 شيكلاً.
جناح: 8 – 9 شواكل.
كبدة: 15 – 16 شيكلاً.
الحبش:
حي (1ك): 9 – 10 شواكل.
صدر: 16 شيكلاً.
فخذ: 11 شيكلاً.
جناح: 8 شواكل.
أسعار الأسماك الطازجة:
دنيس (برك): 33 شيكلاً.
فريدي صغير: 15 – 20 شيكلاً.
سويسي: 25 – 30 شيكلاً.
سكمبلة وسط وكبيرة: 15 – 25 شيكلاً.
بوري: 15 شيكلاً.
طرخونة: 18 شيكلاً.
غبص: 17 شيكلاً.
جاءت أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق غزة على النحو التالي:
اللحوم
عجل عادي: 36 شيكلاً.
ضاني: 45 – 50 شيكلاً.
أسعار الدواجن:
طبق البيض: 8 – 9 شواكل.
الدجاج:
حي (1ك): 8 شواكل.
صافي: 11 – 12 شيكلاً.
فخذ: 10 شواكل.
دبوس: 12 شيكلاً.
صدر: 18 شيكلاً.
شيش: 20 شيكلاً.
جناح: 8 – 9 شواكل.
كبدة: 15 – 16 شيكلاً.
الحبش:
حي (1ك): 9 – 10 شواكل.
صدر: 16 شيكلاً.
فخذ: 11 شيكلاً.
جناح: 8 شواكل.
أسعار الأسماك الطازجة:
دنيس (برك): 33 شيكلاً.
فريدي صغير: 15 – 20 شيكلاً.
سويسي: 25 – 30 شيكلاً.
سكمبلة وسط وكبيرة: 15 – 25 شيكلاً.
بوري: 15 شيكلاً.
طرخونة: 18 شيكلاً.
غبص: 17 شيكلاً.
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