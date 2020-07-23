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أمير الكويت يتوجه إلى الولايات المتحدة للعلاج

أمير الكويت يتوجه إلى الولايات المتحدة للعلاج
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (كونا) الرسمية الكويتية، بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غادر الكويت متوجهاً إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي جراح الصباح، قد صرح في وقت سابق، بأن هذا الإجراء يأتي بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج للأمير البالغ من العمر 91 عاماً.


وأعلن الديوان الأميري الأحد الماضي، عن خضوع الأمير لعملية جراحية ناجحة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأنها.

وقبل يوم من ذلك، أصدر الديوان الأميري أمراً بالاستعانة بولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتاً.

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