دولي

الصين تُعلن تسجيل 22 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالبر الرئيسي وصفر وفيات

الصين تُعلن تسجيل 22 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالبر الرئيسي وصفر وفيات
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت اللجنة الصحية في الصين، اليوم الخميس، بتسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في البر الرئيسي، أمس الأربعاء، مقابل 14 حالة في اليوم السابق.

وذكر بيان صادر عن اللجنة الوطنية للصحة، أن 18 حالة من بين الإصابات الجديدة، سجلت في إقليم شينجيانغ الواقع في أقصى غرب البلاد، وواحدة من إقليم لياونينغ شمال شرقي البلاد، أما الحالات الثلاث الأخرى، فهي قادمة من الخارج، بحسب (رويترز).

كما سجلت الصين 31 مريضاً جديداً بـ (كورونا) بدون أعراض، بزيادة عن 22 مريضاً في اليوم السابق.

وقالت هيئة الصحة: إن الإصابات الجديدة ترفع عدد المصابين في البر الرئيسي الصيني إلى 83729 حالة، فيما بقيت الوفيات عند 4634 حالة وفاة. 

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