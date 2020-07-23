أجواء شديدة الحرارة وحارة نسبياً حتى مطلع الأسبوع المقبل
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو، الخميس، صافياً بوجه عام، وحاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام، ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى عربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الجمعة: يكون الجو صافياً بوجه عام، وحاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
السبت: يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الأحد: يكون الجو صافياً بوجه عام وجافاً، وشديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من:
1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والرابعة عصراً.
2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:
يكون الجو، الخميس، صافياً بوجه عام، وحاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام، ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى عربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الجمعة: يكون الجو صافياً بوجه عام، وحاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
السبت: يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الأحد: يكون الجو صافياً بوجه عام وجافاً، وشديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من:
1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والرابعة عصراً.
2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:
|المدينـة
|اليـوم ع- ص
|غـداً ع- ص
|بعد غـد ع- ص
|المدينـة
|اليـوم ع – ص
|غـداً ع – ص
|بعد غـد ع- ص
|القدس
|33-22
|32-21
|33-22
|بيت لحم
|33-22
|32-21
|33-22
|رام الله والبيرة
|32-21
|31-20
|32-21
|طولكرم
|33-23
|32-22
|33-23
|نابلس
|34-23
|33-22
|34-23
|قلقيلية
|33-23
|32-22
|33-23
|جنين
|36-23
|35-23
|36-23
|سلفيت
|33-22
|32-21
|33-22
|طوباس
|36-23
|35-23
|36-23
|روابي
|34-23
|33-22
|34-23
|الخليل
|32-21
|31-20
|32-21
|غزه
|32-24
|31-23
|32-24
|أريحا
|41-28
|40-27
|41-28
|خانيونس
|32-24
|31-23
|32-24
|الأغوار الشمالية
|38-26
|38-25
|38-26
|رفح
|33-23
|32-22
|33-23
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