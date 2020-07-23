أجواء شديدة الحرارة وحارة نسبياً حتى مطلع الأسبوع المقبل

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 33-22 32-21 33-22 بيت لحم 33-22 32-21 33-22 رام الله والبيرة 32-21 31-20 32-21 طولكرم 33-23 32-22 33-23 نابلس 34-23 33-22 34-23 قلقيلية 33-23 32-22 33-23 جنين 36-23 35-23 36-23 سلفيت 33-22 32-21 33-22 طوباس 36-23 35-23 36-23 روابي 34-23 33-22 34-23 الخليل 32-21 31-20 32-21 غزه 32-24 31-23 32-24 أريحا 41-28 40-27 41-28 خانيونس 32-24 31-23 32-24 الأغوار الشمالية 38-26 38-25 38-26 رفح 33-23 32-22 33-23





رام الله - دنيا الوطنيكون الجو، الخميس، صافياً بوجه عام، وحاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام، ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى عربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة: يكون الجو صافياً بوجه عام، وحاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت: يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأحد: يكون الجو صافياً بوجه عام وجافاً، وشديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: