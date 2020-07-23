شؤون فلسطينية

أجواء شديدة الحرارة وحارة نسبياً حتى مطلع الأسبوع المقبل

أجواء شديدة الحرارة وحارة نسبياً حتى مطلع الأسبوع المقبل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو، الخميس، صافياً بوجه عام، وحاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام، ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى عربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو صافياً بوجه عام، وحاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو صافياً بوجه عام وجافاً، وشديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من:

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والرابعة عصراً.

2-  خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـةاليـوم ع- ص

غـداً ع- ص

بعد غـد ع- ص

المدينـةاليـوم ع – ص  

غـداً ع – ص

بعد غـد ع- ص

      القدس33-2232-2133-22بيت لحم33-2232-2133-22
رام الله والبيرة32-2131-2032-21طولكرم33-2332-2233-23
نابلس34-2333-2234-23قلقيلية33-2332-2233-23
جنين36-2335-2336-23سلفيت33-2232-2133-22
طوباس36-2335-2336-23روابي34-2333-2234-23
الخليل32-2131-2032-21غزه32-2431-2332-24
أريحا41-2840-2741-28خانيونس32-2431-2332-24
الأغوار الشمالية38-2638-2538-26رفح33-2332-2233-23

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