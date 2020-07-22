شؤون فلسطينية

الرجوب: قواعد الاشتباك مع إسرائيل ستتغير حال تنفيذ خطة "الضم"

الرجوب: قواعد الاشتباك مع إسرائيل ستتغير حال تنفيذ خطة "الضم"
جبريل الرجوب
رام الله - دنيا الوطن
قال جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، 
إن قواعد الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي، ستتغير حال إعلان إسرائيل عن ضم سنتيمتر واحد من الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن حركة فتح أول من يتصدر الصفوف.

وأوضح الرجوب، لقناة "الحرة"، أن السلطة الفلسطينية لا علاقة لها بهذا الموضوع، متابعاً: "في حال بقيت الأمور على ما هي عليه على الأرض، سوف تتآكل السلطة وتنهار، ولن يبقى إلا الشعب الفلسطيني، ومنظمة التحرير، التي يجب أن يتم المحافظة عليها كعنوان ووطن معنوي أمام كل العالم".

وتابع: "تطوير مفهوم للحل السياسي الموحد موجود، وتطوير مفهوم للمقاومة مع إخواننا في حركة (حماس) أيضاً موجود، وحركة حماس من حقها أن تكون شريكة في كل مؤسسات الشعب الفلسطيني".

وأشار الرجوب إلى أن حركة فتح نواياها صادقة، وليس هناك أي مناورة، وهو موقف الحركة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، مضيفاً: "الرئيس عباس على يسارنا جميعاً سواء أكان في الموقف السياسي أو في قرار إنهاء الانقسام وبناء هذه الشراكة".

وبشأن المؤتمر الوطني لمواجهة الضم، الذي سيعقد في قطاع
 غزة ، أوضح أنه سيكون بمشاركة العديد من الرؤساء ورؤساء وزراء حاليين وسابقين وشخصيات عربية ودولية.

وقال الرجوب: "سيكون هناك كلمة لرئيس جنوب أفريقيا وكلمة لرئيس وزراء ماليزيا، وكلمة للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، ومن حيث المبدأ هناك موافقة من الأمين العام للأمم المتحدة، وكلمة للأمين العام للجامعة العربية، ورئيس مجلس النواب اللبناني".

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