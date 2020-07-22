الجيش الإسرائيلي يتأهب لرد (حزب الله) ويعزز قواته بالحدود الشمالية

كشفت القناة الإسرائيلية الـ 12، عن رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب في الشمال، وذلك عقب تهديد من (حزب الله) اللبناني بالرد على قصف سوريا، ومقتل أحد عناصر الحزب.





وأوضحت القناة، أن الجيش الإسرائيلي، رفع حالة التأهب على الحدود الشمالية مع لبنان، عقب تهديد (حزب الله) بالثأر لمقتل أحد نشطائه في الهجوم، الذي شنته الطائرات الإسرائيلية على أهداف في سوريا.



وأشارت القناة، إلى أن الحزب نشر مقطع فيديو يظهر مجموعة من عناصره، وهم يستعدون لتنفيذ هجوم ضد هدف إسرائيلي، ويحمل رسالة تهديد بالرد على مقتل أحد نشطائه في الهجوم الإسرائيلي، الذي وقع أول أمس الاثنين، بالعاصمة السورية دمشق.



وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني، أن تهديد الحزب اللبناني، جاء بعد مقتل علي كامل محسن، أحد نشطاء (حزب الله) في هجوم شنته الطائرات الإسرائيلية على منطقة مطار دمشق بسوريا.



يشار إلى أن (حزب الله) قد نعى، مساء أمس الثلاثاء، أحد مقاتليه، والذي قتل في العدوان الإسرائيلي على محيط مطار دمشق، مساء أول أمس الاثنين.



وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا)، قد ذكرت، مساء أول أمس الاثنين، أن الدفاعات الجوية السورية، تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة، دمشق، حيث تصدت لعدوان إسرائيلي من فوق منطقة مجدل شمس، بالجولان السوري المحتل.

رام الله - دنيا الوطن