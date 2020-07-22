شؤون فلسطينية

الصحة: وفاة مواطنة من الخليل متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)

الصحة: وفاة مواطنة من الخليل متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، الليلة، وفاة مواطنة (66 عاماً) في مستشفى الخليل الحكومي، متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا) ليرتفع عدد الوفيات في فلسطين إلى 69 حالة.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم، عن وفاة مواطنة (44 عاماً) من مدينة الخليل بـ (كورونا)، ليرتفع عدد الوفيات اليوم إلى حالتين، كما أعلنت تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، و16 حالة تعافٍ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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