قوات الاحتلال تعتقل شاباً قرب "باب حطة" بالقدس

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، شابا قرب "باب حطة" أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك بالقدس.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت الشاب مهيب القطب من أمام "باب حطة" واقتادته إلى مركز "القشلة" للتحقيق والتوقيف.