دولي

(كورونا) حول العالم.. أكثر من 15 مليون إصابة بفيروس (كورونا)

(كورونا) حول العالم.. أكثر من 15 مليون إصابة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وصل عدد المصابين بفيروس (كورونا) في جميع أنحاء العالم، إلى أكثر من 15.1 مليون شخص، كما توفي 616276 شخصاً جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في كانون الأول/ديسمبر عام 2019

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 142033 حالة وفاة وثلاثة ملايين و916922 حالة إصابة، فيما تحتل البرازيل المركز الثاني مسجلة 81487 حالة وفاة و2 مليون و159654 ‬حالة إصابة.



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