مصرع طفلين غرقاً في حادثين منفصلين جنوب ووسط القطاع

وفي خانيونس، لقيت طفلة مصرعها غرقاً، حيث قالت مصادر طبية: إن طفلة (3 سنوات) من سكان مدينة دير البلح وسط القطاع، وصلت إلى المستشفى جثة، عقب غرقها قبالة شاطئ بحر بلدة القرارة جنوب شرق المحافظة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، لقي طفل مصرعه، غرقاً في بركة سباحة.



وذكرت مصادر طبية أن طفلاً يبلغ (6 أعوام) لقي مصرعه، عقب غرقه في بركة سباحة داخل "شاليه" سياحي غرب المخيم، حيث كان برفقة عائلته في رحلة خاصة.

رام الله - دنيا الوطنلقي طفلان مصرعهما غرقاً اليوم الأربعاء، بحادثين منفصلين وسط وجنوب قطاع غزة.