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قيادي بـ "حماس": الاحتلال يستغل (كورونا) لفرض سيطرته على المسجد الإبراهيمي

قيادي بـ "حماس": الاحتلال يستغل (كورونا) لفرض سيطرته على المسجد الإبراهيمي
مستوطنون في الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
 أكد القيادي في حركة حماس، الشيخ نايف الرجوب، أن الاحتلال الإسرائيلي يحسن استغلال الفرص لتحقيق أهدافه وترسيخ أطماعه.

وأوضح في تصريح نقله موقع (حرية نيوز)، أن الاحتلال يستغل انشغال العالم في مواجهة وباء (كورونا) لفرض واقع جديد في المسجد الإبراهيمي.

وأضاف الرجوب أن نجاح الاحتلال في اقتطاع جزء من المسجد الإبراهيمي لعمل كافتيريا للمستوطنين سيفتح الباب على مصراعيه لابتلاع المسجد بأكمله، مشيراً إلى أن أي نجاح لهم في الخليل سيفتح شهية اليهود على الحرم القدسي.

وحذر القيادي في حركة حماس، العالم العربي والإسلامي من أن عدم انتباههم وتغاضيهم عن الجريمة بحق الإبراهيمي ستجعلهم يندمون غداً.

ودعا الرجوب المسلمين لضرورة أن يدركوا اليوم قبل غدٍ أن المسجدين الأقصى والإبراهيمي في خطر حقيقي.

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