فلسطين: حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بالخليل ترفع عدد الوفيات لـ 68
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فلسطين اليوم الأربعاء، حالة وفاة جديدة، بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات بفيروس (كورونا) ارتفع إلى 68.
سجلت فلسطين اليوم الأربعاء، حالة وفاة جديدة، بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
وقالت وزارة الصحة في منشور عبر صفحتها على (فيسبوك): "سجلنا هذه الليلة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) لسيدة (44 عاماً) من مدينة الخليل، كانت تتلقى العلاج من الفيروس في مستشفى الخليل الحكومي منذ يومين.
وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات في فلسطين جراء الفيروس إلى 68 وفاة.
وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات بفيروس (كورونا) ارتفع إلى 68.
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