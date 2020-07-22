شاهد: ألوية الناصر صلاح الدين تنشر مقطع فيديو لقنص ضابط إسرائيلي بعام 2014

رام الله - دنيا الوطننشر موقع ألوية الناصر صلاح الدين، فيديو يوضح لحظة قنص عناصر من وحدة الاستطلاع للواء المظليين التابعة للألوية، الضابط في جيش الاحتلال أوهاد شيمس، في يوم 21 تموز/ يوليو لعام 2014.وقد أظهر الفيديو، لحظة قنص الضابط الاسرائيلي، برصاص عناصر الالوية، بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن مقتلة.أوضح الفيديو، أن عملية القنص، وقعت في منطقة القرارة شرقي خانيونس، في تمام الساعة الثالثة و40 دقيقة من مساء يوم 21 تموز/ يوليو.التفاصيل في الفيديو التالي..