شؤون فلسطينية

محافظ سلفيت: إغلاق "بديا" و"كفر الديك" لمدة 48 ساعة

محافظ سلفيت: إغلاق "بديا" و"كفر الديك" لمدة 48 ساعة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن اللواء عبد الله كميل، محافظ سلفيت مساء اليوم الأربعاء، إغلاق بلدة "بديا" لمدة 48 ساعة.

وأضاف في تصريح عبر صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن هذا القرار حتى يتسنى للطب الوقائي والأجهزه الأمنية ولجنة الطوارئ تحديد خارطة مخالطي المصاب.

وشدد كميل على أن على المخالطين وذويهم التزام الحجر المنزلي لمدة أسبوعين.

وقرر محافظ سلفيت إغلاق شركة "قزمار" للتجارة والصناعة فرع "بديا" لمدة أسبوعين، وذلك بالتعاون مع صاحب الشركة.

جاء ذلك بعدما تبين إصابة أحد العمال في الشركه بفيروس (كورونا) وهو من محافظة قلقيلية، مشددا على أنه على كافة عمال وموظفي الشركة التزام الحجر مع عائلاتهم لمدة أسبوعين وسيقوم الطب الوقائي باللازم.

وكان محافظ سلفيت، أعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في "بديا" وهو أيضا عامل في مستوطنة (بركان).

وكان كميل أكد أنه تم إغلاق قرية "كفر الديك" 48 ساعة حتى تتمكن طواقم الأمن والطب الوقائي من تحديد خارطة المخالطين للحالة الموجودة في القرية.

وأضاف في منشور عبر موقع التواصل الاجتماع (فيسبوك) نشرته صفحة المحافظة، أنه تم سحب العينات منهم، "وعليه يحظر الدخول والخروج من وإلى القرية وعلى المخالطين الالتزام بالحجر المنزلي لمدة أسبوعين".

وكانت محافظة سلفيت، سجلت اليوم الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).

وأفاد كميل في تصريح نشره عبر صفحة المحافظة على (فيسبوك): بتسجيل حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وأضاف: أن الإصابة الجديدة في "كفر الديك" وهي لعامل بمستوطنة (بركان).

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