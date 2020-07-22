شؤون فلسطينية

بعد 29 يوماً.. الأسير فادي غنيمات يعلق إضرابه عن الطعام

بعد 29 يوماً.. الأسير فادي غنيمات يعلق إضرابه عن الطعام
فادي غنيمات
رام الله - دنيا الوطن
علّق الأسير فادي غنيمات (40 عاماً)، من بلدة صوريف في الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الإداري، والذي استمر لمدة (29) يوماً.

جاء ذلك بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، بحيث يتم إصدار أمر إداري جديد لمدة أربعة شهور غير الأمر الإداري الحالي يكون (جوهرياً) أي الأخير.

ولفت نادي الأسير، في بيان له، اليوم الأربعاء، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير غنيمات، في تاريخ الـ 28 من أيلول 2019، وقد أصدرت بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، علماً أنه أب لأربع بنات، وهو نجل الأسير إبراهيم عبد الله غنيمات، المحكوم بالسّجن المؤبد المكرر مرتين.

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