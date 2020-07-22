أنقرة: التوصل لأي اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا يتطلب انسحاب حفتر

أكدت تركيا اليوم الأربعاء، أن التوصل لأي اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا، يتطلب انسحاب خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).



يأتي ذلك في وقت اتفقت فيه تركيا وروسيا على مواصلة السعي لوقف إطلاق النار في ليبيا، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).





وقالت تركيا: إن خليفة حفتر لا يحظى بالشرعية وعلى قواته الانسحاب من مواقع مهمة حتى يخرج أي اتفاق يُعتد به إلى النور.





وذكر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين: "توصلنا للتو لاتفاق مع روسيا على العمل في سبيل وقف لإطلاق النار في ليبيا يكون مستداما ويُعتد به".



وأضاف: أن أي اتفاق يجب أن يستند إلى عودة لما وصفها بأنها خطوط الجبهة في ليبيا عام 2015 مما يستدعي انسحاب قوات حفتر من مدينة سرت المطلة على البحر المتوسط والتي تعد بوابة العبور إلى حقول النفط في الشرق وكذلك انسحابها من الجفرة، وهي قاعدة جوية بالقرب من وسط ليبيا.





رام الله - دنيا الوطن