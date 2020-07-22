دولي

أنقرة: التوصل لأي اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا يتطلب انسحاب حفتر

أنقرة: التوصل لأي اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا يتطلب انسحاب حفتر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت تركيا اليوم الأربعاء، أن التوصل لأي اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا، يتطلب انسحاب خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).

يأتي ذلك في وقت اتفقت فيه تركيا وروسيا على مواصلة السعي لوقف إطلاق النار في ليبيا، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وقالت تركيا: إن خليفة حفتر لا يحظى بالشرعية وعلى قواته الانسحاب من مواقع مهمة حتى يخرج أي اتفاق يُعتد به إلى النور.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين: "توصلنا للتو لاتفاق مع روسيا على العمل في سبيل وقف لإطلاق النار في ليبيا يكون مستداما ويُعتد به".

وأضاف: أن أي اتفاق يجب أن يستند إلى عودة لما وصفها بأنها خطوط الجبهة في ليبيا عام 2015 مما يستدعي انسحاب قوات حفتر من مدينة سرت المطلة على البحر المتوسط والتي تعد بوابة العبور إلى حقول النفط في الشرق وكذلك انسحابها من الجفرة، وهي قاعدة جوية بالقرب من وسط ليبيا.

أخبار ذات صلة

مصرع جندي إسرائيلي وإصابة ضابط نتيجة حادث مركبة عسكرية بالشمال

مصرع جندي إسرائيلي وإصابة ضابط نتيجة حادث مركبة عسكرية بالشمال

اللجنة البرلمانية في إسرائيل تصادق على مشروع قانون (كورونا) الكبير

اللجنة البرلمانية في إسرائيل تصادق على مشروع قانون (كورونا) الكبير

إندونيسيا تسجل أعلى زيادة يومية بوفيات فيروس (كورونا)

إندونيسيا تسجل أعلى زيادة يومية بوفيات فيروس (كورونا)

نتنياهو يوعز بتوفير زيادة مقدارها 3.3 مليار شيكل لميزانية الجيش

نتنياهو يوعز بتوفير زيادة مقدارها 3.3 مليار شيكل لميزانية الجيش

&#34;الصحة العالمية&#34; تُحذّر من ازدياد تفشي (كورونا) في جنوب أوروبا والبلقان

"الصحة العالمية" تُحذّر من ازدياد تفشي (كورونا) في جنوب أوروبا والبلقان

رفع الحظر عن نشر معلومات عن المتهمين في قضية مقتل فلويد

رفع الحظر عن نشر معلومات عن المتهمين في قضية مقتل فلويد

الفلبين: إطلاق سراح نحو 22 ألف سجين بسبب (كورونا)

الفلبين: إطلاق سراح نحو 22 ألف سجين بسبب (كورونا)

إسرائيل: لأول مرة.. تسجيل نحو 2000 إصابة بـ (كورونا) خلال يوم

إسرائيل: لأول مرة.. تسجيل نحو 2000 إصابة بـ (كورونا) خلال يوم

التعليقات

الدنيا حكايات

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

شؤون فلسطينية

بعد 29 يوماً.. الأسير فادي غنيمات يعلق إضرابه عن الطعام

بعد 29 يوماً.. الأسير فادي غنيمات يعلق إضرابه عن الطعام

الشيخ رائد صلاح يدعو للنفير وإحياء عبادة الرباط في المسجد الأقصى

الشيخ رائد صلاح يدعو للنفير وإحياء عبادة الرباط في المسجد الأقصى

&#34;الخارجية&#34;: 191 حالة وفاة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

"الخارجية": 191 حالة وفاة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

سلطات الاحتلال تخطر بوقف بناء في الولجة غرب بيت لحم

سلطات الاحتلال تخطر بوقف بناء في الولجة غرب بيت لحم

&#34;التنمية&#34;: لن نترك المخيمات وحيدة وقدمنا الحزمة الأولى للطرود الغذائية والصحية

"التنمية": لن نترك المخيمات وحيدة وقدمنا الحزمة الأولى للطرود الغذائية والصحية

وحدات خاصة إسرائيلية تعتقل شاباً شمال القدس

وحدات خاصة إسرائيلية تعتقل شاباً شمال القدس

نائب محافظ نابلس تتفقد منطقة &#34;بلاطة البلد&#34; للاطلاع على آخر المستجدات للمصابين

نائب محافظ نابلس تتفقد منطقة "بلاطة البلد" للاطلاع على آخر المستجدات للمصابين

قلقيلية: ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) اليوم إلى أربع

قلقيلية: ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) اليوم إلى أربع

منوعات

ليس بعزاء زوج صفاء أبو السعود.. ابنة رجاء الجداوي تكشف كواليس إصابة والدتها بـ(كورونا)

ليس بعزاء زوج صفاء أبو السعود.. ابنة رجاء الجداوي تكشف كواليس إصابة والدتها بـ(كورونا)

هيفاء وهبي تحسم إحدى معاركها مع الوزيري

هيفاء وهبي تحسم إحدى معاركها مع الوزيري

شريف خيرالله يتعرض للتحرش ويفضح الفتاة المُتحرشة به

شريف خيرالله يتعرض للتحرش ويفضح الفتاة المُتحرشة به

قرار صادم من محمد رمضان بسبب ورثة أحمد زكي

قرار صادم من محمد رمضان بسبب ورثة أحمد زكي

شاروخان يغطي منزله في مومباي بـ&#34;البلاستيك&#34;.. هذا مايخشاه

شاروخان يغطي منزله في مومباي بـ"البلاستيك".. هذا مايخشاه

سخرية من حمو بيكا بعد تعثره في نطق هذا الاسم

سخرية من حمو بيكا بعد تعثره في نطق هذا الاسم

المطرب العالمي دريك يثير الجدل بغنائه بالعربية في أحدث أغانيه

المطرب العالمي دريك يثير الجدل بغنائه بالعربية في أحدث أغانيه

كاتبة فيلم &#34;العفاريت&#34; تكذب عماد محرم: &#34;بلاش عبط&#34;

كاتبة فيلم "العفاريت" تكذب عماد محرم: "بلاش عبط"

فنانة لبنانية تُعلن اعتزالها التمثيل

فنانة لبنانية تُعلن اعتزالها التمثيل

هل أُصيب الفنان السوري الفلسطيني أحمد رافع بفيروس (كورونا)؟

هل أُصيب الفنان السوري الفلسطيني أحمد رافع بفيروس (كورونا)؟

عربي

إعلام عربي: سقوط قذيفيتين إسرائيليتين في مزارع شبعا اللبنانية

إعلام عربي: سقوط قذيفيتين إسرائيليتين في مزارع شبعا اللبنانية

حالة وفاة و21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في سوريا

حالة وفاة و21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في سوريا

3 وفيات جديدة.. قطر تنشر تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية

3 وفيات جديدة.. قطر تنشر تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية

شاهد.. قيس سعيد: سنتصدى لكل من يعتدي على تونس والشرعية

شاهد.. قيس سعيد: سنتصدى لكل من يعتدي على تونس والشرعية