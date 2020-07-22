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إعلام عربي: سقوط قذيفيتين إسرائيليتين في مزارع شبعا اللبنانية

إعلام عربي: سقوط قذيفيتين إسرائيليتين في مزارع شبعا اللبنانية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (الميادين)، بأن قذيفتين إسرائيليتين سقطتا اليوم في المنطقة الواقعة بين موقعي "رويسات القرن" و"زبدين" في مزارع شبعا اللبنانية.

جاء ذلك خلال تدريبات يجريها الاحتلال الإسرائيلي بالذخيرة الحية في منطقة الجولان المحتل، ما أدى إلى اشتعال حرائق في المنطقة.

ووفق القناة فإن الاحتلال قام باستدعاء سيارات الإطفاء للتعامل مع الحرائق.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، قالت إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت 14 قذيفة قرب مزرعة "بسطرة" في مزارع شبعا جنوب لبنان، خلال تدريبات أجراها جيش الاحتلال بالذخيرة الحية.

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