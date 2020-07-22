اللجنة البرلمانية في إسرائيل تصادق على مشروع قانون (كورونا) الكبير



وأعلن حزب (يهادوت هاتورة) نيته دعم مشروع هذا القانون رغم سخطه الكبير تجاه حزبي (ليكود) و(أزرق أبيض)، عقب مصادقة (كنيست)، بعد ظهر اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يحظر على الأخصائيين الاجتماعيين إجراء علاجات لقاصرين مثليين بهدف تغيير ميولهم الجنسية.



هذا وتلتئم كتلة (أزرق أبيض) البرلمانية في هذه الساعة لبحث الازمة التي اندلعت بسبب مشروع هذا القانون.

وسيطرح مشروع القانون على (كنيست) الليلة لتصوت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).