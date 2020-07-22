سلطات الاحتلال تخطر بهدم غرفتين سكنيتين بمنطقة لتوانة شرق يطا
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم غرفتين سكنيتين بمنطقة لتوانة شرق يطا جنوب الخليل.
وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور: إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية لتوانة بمسافر يطا، وسلمت المواطن جمال محمد ربعي اخطارا بهدم غرفتين سكنيتين يقطنهما مع عائلته، وتبلغ مساحتهما ما يقارب 120 مترا مربعا.
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم غرفتين سكنيتين بمنطقة لتوانة شرق يطا جنوب الخليل.
وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور: إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية لتوانة بمسافر يطا، وسلمت المواطن جمال محمد ربعي اخطارا بهدم غرفتين سكنيتين يقطنهما مع عائلته، وتبلغ مساحتهما ما يقارب 120 مترا مربعا.
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