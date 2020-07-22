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شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تخطر بهدم غرفتين سكنيتين بمنطقة لتوانة شرق يطا

رام الله - دنيا الوطن
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم غرفتين سكنيتين بمنطقة لتوانة شرق يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور: إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية لتوانة بمسافر يطا، وسلمت المواطن جمال محمد ربعي اخطارا بهدم غرفتين سكنيتين يقطنهما مع عائلته، وتبلغ مساحتهما ما يقارب 120 مترا مربعا.

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