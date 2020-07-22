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شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تخطر بوقف بناء في الولجة غرب بيت لحم

سلطات الاحتلال تخطر بوقف بناء في الولجة غرب بيت لحم
قرية الولجة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف بناء وهدم منزل قيد الإنشاء وأربعة بيوت زراعية في قرية الولجة غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط الشبابي في الولجة، إبراهيم عوض الله، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الولجة وتحديدا منطقة جبل رويسات جنوبا، وأخطرت بوقف البناء ومن ثم الهدم لمنزل يعود للمواطن أمين فوزي خليفة، بحجة عدم الترخيص، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينة (وفا).

وأضاف أنه تم اخطار أربعة بيوت زراعية بوقف البناء والهدم تعود لكل من طه محمد عوض الله، والشقيقين خالد، وأحمد محمد الأعرج، وعماد خضر الأعرج، مشيراً إلى أنه تم إعطاء مدة لأصحابها بهدمها بأنفسهم، واذا لم يتم ذلك سيتم الهدم على نفقتهم.

يشار الى أن قرية الولجة تتعرض لهجمة استيطانية تمثلت بهدم العشرات من المنازل واخطار أخرى بالهدم ووقف البناء.

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