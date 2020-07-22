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"التنمية": لن نترك المخيمات وحيدة وقدمنا الحزمة الأولى للطرود الغذائية والصحية

"التنمية": لن نترك المخيمات وحيدة وقدمنا الحزمة الأولى للطرود الغذائية والصحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني بأن وزارة التنمية قدمت الحزم الاولى من المساعدات للاسر التي اصيبت بفايروس كورونا في المخيمات،و تعمل مع الشركاء لحشد التمويل لتدخلات قادمة.

وأكد مجدلاني، أن المخيمات الفلسطينية على سلم أولوياتنا الوطنية، فهي محطات الانتظار على طريق العودة، وهي اعطت كل ما تستطيع في كل مراحل نضالنا الوطني، وهي تستحق من الحكومة والمجتمع الاهلي والقطاع الخاص والمجتمع الدولي كل المساندة والتضامن في هذا الظرف الصعب والمعقد.

وشدد على أن رؤية وزارة التنمية الاجتماعية في التعاطي مع قضايا المخيمات تنبع من فهم لاثار النكبة المستمرة داخل المخيمات  وفي اوساط اللاجئين، وتمظهراتها الاجتماعية والاقتصاديه والصحية والديمغرافية، وانطلاقا من هذا الفهم تدخل المخيمات في صلب خطة الاستجابة السريعة والطارئة التي وضعتها وبدأت العمل بها وزارة التنمية الاجتماعية .

واشار مجدلاني أن مديريات التنمية في رام الله ونابلس والقدس والخليل وطوباس، تقوم بعمل تدخلات سريعة فيما يخص تزويد الاسر التي تتعرض للاصابة بكافة المستلزمات الصحية والغذائية، وقد قامت بتوزيع مئات الطرود الصحية والغذائية، في المخيمات وخصوصا:الجلزون وبلاطة، ودير عمار،والامعري،وقلنديا، الفارعة والفوار والعزة والدهيشة وعايدة وغيرها من تجمعات اللاجئين. 

وقال: "إن أزمات المخيم مركبة ومعقدة وانتشار الفيروس يضاعف من حجم المأساة داخل هذه المخيمات التي تعاني اصلا من مشاكل الاكتطاظ وثبات المساحة ونمو مستمر بعدد السكان،  وهذه الوضعية تجعل من الصعوبة بمكان اجراء حجر منزلي وفقا للبروتوكولات التي اقرتها وزارة الصحة".

وأضاف مجدلاني: "إن وزارة التنمية تعمل على حشد التمويل الازم لتوفير الاحتياجات للمخيمات في ظل انتشار فايروس كورونا، حيث عقدت الاسبوع الماضي اجتماعا مع المؤسسات الشريكة  العاملة في مجال التدخلات الانسانية ، واطلعهم على خطة التدخلات الطارئة للوزارة ومن اهم اولوياتها المخيمات".

واوضح أن الوزارة قدمت حزمة التدخلات الاولى ، وتعمل مع المؤسسات الشريكة وخصوصا وافا الدولية، وقطر الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية الاماراتية، ومنظمة العمل ضد الجوع، والاغاثة الاسلامية فرنسا، على تقديم الحزمة الثانية من التدخلات خلال الفترة القادمة ، مشيدا بتعاونها مع الوزارة بهذا الخصوص .

وقال مجدلاني: "إن انتشار وباء كورونا في المخيمات الفلسطينية يشكل تحديا كبيرا ، نظرا لطبيعة المخيمات وظروفها الصعبة ، ووزارة التنمية تبحث مع كافة الشركاء العمل على توفير كافة الاحتياجات الغذائية والصحية للأسر، من أجل المساهمة بالحد من أنتشار الوباء داخل المخيمات  والمساهمة بانحساره".

وأكد أن تقديم المساعدات الغذائية والصحية لاهلنا في المخيمات يأتي للتأكيد على ،أنها لن تترك وحية في مواجهة جائحة (كورونا)، ومتمنيا الشفاء العاجل لكافة المرضى.

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