بعد خضوعه لعملية جراحية.. أمير الكويت يغادر غداً للولايات المتحدة لاستكمال العلاج

أمير الكويت

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد الديوان الأميري الكويتي اليوم الأربعاء، بأن الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، سيغادر الكويت فجر غدٍ الخميس إلى الولايات المتحدة.



ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فإن المغادرة للولايات المتحدة، تأتي لاستكمال العلاج، بعد إجراء عملية جراحية ناجحة.



وكان أمر أميري قرر يوم السبت الماضي، تكليف ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح بالاضطلاع "ببعض اختصاصات صاحب السمو الأمير الدستورية مؤقتاً".