وحدات خاصة إسرائيلية تعتقل شاباً شمال القدس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اختطفت وحدات خاصة إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، شاباً من أمام محله التجاري في بلدة الرام شمال القدس.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان، بأن القوة اقتحمت بلدة الرام بسيارة خاصة واختطفت الشاب عز الدين أبو صبيح نجل الشهيد مصباح أبو صبيح.