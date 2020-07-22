محافظ سلفيت: إغلاق قرية "كفر الديك" 48 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل أنه تم إغلاق قرية "كفر الديك" 48 ساعة حتى تتمكن طواقم الأمن والطب الوقائي من تحديد خارطة المخالطين للحالة الموجودة في القرية.



وأضاف في منشور عبر موقع التواصل الاجتماع (فيسبوك) نشرته صفحة المحافظة، أنه تم سحب العينات منهم، "وعليه يحظر الدخول والخروج من وإلى القرية وعلى المخالطين الالتزام بالحجر المنزلي لمدة أسبوعين".



وكانت محافظة سلفيت، سجلت اليوم الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).



وأفاد محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل في تصريح نشره عبر صفحة المحافظة على (فيسبوك): بتسجيل حالة إصابة جديدة بالفيروس.



وأضاف: أن الإصابة الجديدة في "كفر الديك" وهي لعامل بمستوطنة (بركان).