لجان السلامة العامة بمحافظة الخليل توجه التنبيه لـ 23 منشأة غير ملتزمة



وأكد في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، أنه تم زيارة ومتابعة 138 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 114 منشأة منها بشروط السلامة العامة.



وأغلقت اللجان منشأة واحدة غير ملتزمة بإجراءات الصحة والسلامة العامة، فيما وجهت اللجان التنبيه الشديد لـ 23 منشأة غير ملتزمة.



رام الله - دنيا الوطنتنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، أكد منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة د. سليمان جرادات بأن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة، قامت بجولات ميدانية اليوم الأربعاء في مدينة الخليل، دورا والخط الغربي، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.