إندونيسيا تسجل أعلى زيادة يومية بوفيات فيروس (كورونا)





ورفع هذا الرقم، العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في إندونيسيا، إلى 4459، وفق بيانات أظهرها الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة الإندونيسية



وارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس بواقع 1882 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 91751، فيما سجلت إندونيسيا أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة في منطقة شرق آسيا.









رام الله - دنيا الوطنسجلت إندونيسيا اليوم الأربعاء، أعلى زيادة يومية بوفيات فيروس (كورونا) في البلاد، خلال 24 ساعة الماضية.